Власти Забайкалья озвучили главную причину лесных пожаров

С начала мая из всех российских регионов именно в Забайкалье складывается наиболее сложная ситуация с лесными пожарами.

Из-за сухой погоды и шквалистого ветра огонь быстро распространяется и несколько раз подходил к населенным пунктам, но опасность удалось ликвидировать в том числе с помощью авиации и военных. В ряде районов Забайкалья режим ЧС действует по сей день.

Как сообщил вице-премьер края Андрей Гурулев, основной причиной пожаров стал горящий мусор.

"За прошедшую неделю произошло 242 пожара. Обращаю внимание глав муниципальных образований, что более ста из них — это горение мусора, в том числе и на несанкционированных свалках. Отсюда все лесные и техногенные пожары возникают. Силами краевого управления МЧС России составляются протоколы со штрафами в 150 тысяч рублей на глав поселений", — процитировала слова вице-премьера пресс-служба региональной администрации.

На утро понедельника в Забайкалье зарегистрировано шесть лесных пожаров. Из них четыре действуют на площади чуть больше 2 тысяч га, еще два локализованы на площади в 17 га.

В тушении задействованы 207 человек и 37 единиц техники.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Забайкалье к патрулированию лесов с воздуха на предмет лесных пожаров привлекли армейскую авиацию.