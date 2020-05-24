Телеканал NDTV сообщил о том, что индийские пограничники были задержаны китайскими военными после драки. Сейчас задержанные на свободе.
"Ситуация стала очень нестабильной в прошлую среду, когда драка между индийскими военными и китайцами привела к задержанию некоторых наших военных, но позже они были освобождены", — сказал собеседник телеканала.
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