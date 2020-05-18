В Башкирии экс-директора Водоканала подозревают в превышении полномочий

Нужно сказать, что в настоящий момент бывший директор отбывает наказание за хищение более миллиона рублей, теперь же его подозревают еще и в превышении полномочий.

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении 54-летнего бывшего директора МУП "Водоканал".

"По версии следствия, в 2016 и 2018 годах подозреваемый, будучи директором МУП "Водоканал", превышая свои полномочия, в обход установленной законом процедуры согласования сделок, заключил заведомо невыгодные договоры с двумя застройщиками на выполнение работ по проведению водопровода к застраиваемой территории в деревнях Ягодное и Новые Кузьминки Иглинского района. По результатам выполненных работ предприятию было выплачено около 20 млн рублей, при этом, реальная стоимость выполненных работ составила около 80 млн рублей", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Из несложных подсчетов следует, что ущерб, нанесенный муниципальному предприятию, составил 60 миллионов рублей.

Как уже говорилось, подозреваемый сейчас отбывает срок за присвоение более миллиона рублей из средств жителей, которые они переводили за оплату коммунальных услуг.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что директора одного из департаментов правительства Башкирии в попытке мошенничества на три миллиона рублей.