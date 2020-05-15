Несколько миллионов фальшивых рублей изъяли в Костроме

Сотрудникам полиции стало известно, что житель Костромской области неоднократно приобретал в другом регионе через тайники-закладки фальшивые пятитысячные купюры. В дальнейшем он планировал их перепродать.

"В ходе проверочной закупки полицейские приобрели у мужчины 80 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей каждая. Подозреваемый оставил фальшивки в ячейке камеры хранения в одном из торговых центров города Костромы. Затем при личной встрече он забрал у оперативников 100 тысяч рублей в качестве оплаты, передал ключ и сообщил, где находится товар, после чего и был задержан", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При обыске в гараже и квартире задержанного оперативники нашли еще 62 поддельные банкноты.

Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и сбыте поддельных денег, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавила представитель ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Подмосковье задержали двоих человек за сбыт фальшивых денег.