Сотрудникам полиции стало известно, что житель Костромской области неоднократно приобретал в другом регионе через тайники-закладки фальшивые пятитысячные купюры. В дальнейшем он планировал их перепродать.
"В ходе проверочной закупки полицейские приобрели у мужчины 80 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей каждая. Подозреваемый оставил фальшивки в ячейке камеры хранения в одном из торговых центров города Костромы. Затем при личной встрече он забрал у оперативников 100 тысяч рублей в качестве оплаты, передал ключ и сообщил, где находится товар, после чего и был задержан", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
При обыске в гараже и квартире задержанного оперативники нашли еще 62 поддельные банкноты.
Возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и сбыте поддельных денег, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавила представитель ведомства.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Подмосковье задержали двоих человек за сбыт фальшивых денег.
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