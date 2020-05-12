В Московской области задержаны 23-летняя девушка и 43-летний мужчина, подозреваемые в сбыте поддельных денежных средств.
Оперативники выяснили, что молодая женщина в продуктовом магазине поселка Калинина выбрала небольшое количество товара и расплатилась за него на кассе поддельной пятитысячной купюрой. Сдачу и продукты она оставила себе.
"Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении противоправного деяния. Девушка пояснила, что фальшивую денежную купюру ей передал знакомый, который в результате дальнейших мероприятий был задержан оперативниками", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
При обыске в квартире злоумышленников были изъяты еще две фальшивые купюры номиналом в пять тысяч рублей. Мужчина пояснил, что поддельные деньги он нашел на улице в пачке из-под сигарет.
Также сотрудникам полиции установлена причастность мужчины к совершению такого же преступления в одном из зоомагазинов. Возбуждено уголовное дело по стать об изготовлении или сбыте поддельных денег.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Томске подростка будут судить за сбыт фальшивых пятитысячных купюр.
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