Свидетеля Иеговы задержали в Приморье за экстремизм

Несмотря на то что религиозная организация "Свидетелей Иеговы" признана экстремистской и запрещена в России, мужчина продолжал вовлекать в секту жителей Приморья.

Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье об организации экстремистской деятельности против 49-летнего мужчины.

"По версии следствия, с марта 2018 по май 2020 года в различных местах на территории Лесозаводского городского округа Приморского края подозреваемый осуществлял действия организационного характера по созыву и проведению собраний религиозного объединения, признанного судом входящим в структуру религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

При этом, в соответствии с решением Верховного суда РФ, данная организация ликвидирована на территории страны в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Дома у подозреваемого изъяты средства связи, компьютеры, литература экстремистского содержания, тетради и другие предметы, содержащие информацию о проводимой незаконной деятельности, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Дагестане по подозрению в экстремизме задержали местного жителя, который призывал отвергать светские законы.