В Ленобласти строитель обворовал дом, где раньше делал ремонт

Житель одной из стран ближнего зарубежья украл 15 миллионов рублей из дома, где до этого делал ремонт.

Уголовное дело по статье о краже возбуждено в отношении 24-летнего приезжего из соседнего государства, который решил обокрасть дом, где до этого проводил строительные работы по найму.

На участке и в доме он отлично ориентировался. Поэтому спокойно перелез через забор, через открытую дверь котельной вошел в дом и добрался до кабинета хозяина — бизнесмена.

"Далее злоумышленник, используя ключ, найденный в сумке, лежащей на подоконнике в кабинете, вскрыл металлический сейф и похитил имущество хозяина дома. Нажива обвиняемого составила более 15 миллионов рублей, также драгоценные ювелирные изделия и мобильные телефоны", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Но злоумышленник не учел, что все его действия были зафиксированы на камеры видеонаблюдения. Оперативники смогли быстро установить его личность и задержать.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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