В Самарской области наркокурьеры устроили ДТП

В Исаклинском районе Самарской области произошло ДТП — в стоявшую на обочине "Газель" врезался "ВАЗ-2114". Виновник аварии от госпитализации отказался, а вот пассажир, который ехал вместе с ним, скончался на месте.

Однако для водителя "ВАЗа" это был далеко не конец истории.

В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили пакеты с веществом белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что в пакетах находился наркотик синтетического происхождения массой более двух с половиной килограммов.

Молодой человек 1994 года рождения признался, что планировал организовать продажу наркотиков на территории нескольких регионов.

Вообще задержанный умудрился нарушить целый перечень статей уголовного и административного кодексов.

К примеру, у автомобиля, на котором он ехал, были проблемы с регистрацией, а у самого мужчины отсутствовал полис ОСАГО.

Но, конечно же, на фоне статей УК об убийстве по неосторожности и перевозке крупной парии наркотиков административные нарушения кажутся совсем незначительными.

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