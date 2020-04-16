В министерстве по чрезвычайным ситуациям республики сообщили, что в Масаллинском районе взорвался частный дом площадью в 100 квадратных метров. Под обломками нашли троих человек, пострадавшие переданы врачам. Обстоятельства еще уточняются.
"Инцидент произошел на территории села Тязя Алвады. По предварительной версии, в результате утечки бытового газа взорвался частный одноэтажный дом общей площадью в 100 квадратных метров", — пишет Sputnik.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.