В Азербайджане произошел взрыв в частном доме

В министерстве по чрезвычайным ситуациям республики сообщили, что в Масаллинском районе взорвался частный дом площадью в 100 квадратных метров. Под обломками нашли троих человек, пострадавшие переданы врачам. Обстоятельства еще уточняются.