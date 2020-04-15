В Вологде за аферу с арестованным имуществом будут судить семь человек

Семь человек, среди которых судебные приставы-исполнители и адвокаты, занимались хищением арестованного имущества и нанесли ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против семерых жителей Вологодской области. В состав преступной группы в том числе входили двое приставов-исполнителей и двое адвокатов.

Фигурантам предъявлены обвинения:

в мошенничестве,

злоупотреблении полномочиями,

служебном подлоге,

фальсификации доказательств,

сбыте имущества добытого преступным путем,

воспрепятствовании производству расследования.

Следствием установлена целая серия махинаций с арестованным дорогостоящим имуществом вологодских коммерческих организаций, которое похищалось или продавалось за бесценок.

К примеру, сообщники подделали документы и сняли арест с нескольких автобусов стоимостью 21,7 миллиона рублей и продали их на металлолом за 3 миллиона рублей.

Аналогичная схема была проделана несколько раз с имуществом разных предприятий

"По делу проведен большой комплекс необходимых следственных действий, в том числе 9 экспертиз, включая автотехническую, почерковедческую, компьютерные и другие, допрошено более 100 свидетелей, потерпевших и иных лиц. Уголовное дело, объемы которого составили 46 томов, направлено для решения вопроса о передаче его в суд", — сообщили в СК РФ.

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