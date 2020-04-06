Подозреваемый в убийстве пяти человек задержан в Рязанской области

В пятницу, 4 апреля, около десяти часов вечера в поселке Елатьме Касимовского района Рязанской области были убиты пять человек.

По версии следствия, мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.

Между ними произошел конфликт, из-за которого мужчина взял ружье, которое было у него в квартире, вышел в подъезд и расстрелял четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия.

В ходе допроса мужчина признал, что он действительно стрелял в людей, но объяснил это необходимой обороной.

"В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В связи с общественным резонансом и необходимостью проведения значительного объема следственных действий, руководителем следственного управления материалы уголовного дела для дальнейшего расследования переданы в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области", — сообщили в СК РФ.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что это дело вызвало широкий общественный резонанс.