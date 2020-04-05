Ранее в посёлке Елатьма Рязанской области мужчина открыл стрельбу и убил пять человек. Инцидент прокомментировал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. По его мнению, следствие должно "грамотно и всеобъемлюще расследовать это дело".

"Закон есть, есть те, кто должен следить за людьми с оружием, есть участковый… Здесь, мне кажется, речь будет идти не о том, чтобы что-то ужесточить, например, или ввести новые меры в этой части. Мне кажется, что если что-то менять, то в части того, как отслеживать людей с этим оружием. Поэтому тут надо всё искать в плоскости выполнения уже существующих норм, законов", - пояснил депутат.