Житель Оренбурга повторно оказался вдали от дома без уважительных причин. Его задержал патруль. По решению суда мужчину арестовали на неделю.
"Сотрудниками полиции Оренбурга при патрулировании у дома 8 по улице 10-я линия был остановлен мужчина, который ранее получал предостережение и снова находился в удаленном расстоянии от места жительства", — сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.