В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога

В Нидерландах из музейного комплекса Singer Laren украли картину Винсента Ван Гога "Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной", написанную в 1884 году.

Неизвестные украли шедевр ночью

Они проникли в музей в ночь с 29 на 30 марта. Преступники разбили стеклянную дверь, сработала сигнализация, но прибывшие сотрудники полиции не смогли задержать их. О стоимости похищенной картины информация не разглашается.

В настоящее время проводится расследование, собираются данные с камер видеонаблюдения, опрашиваются возможные свидетели.

В настоящее время музейный комплекс закрыт в связи с принятыми мерами по борьбе с COVID-19.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Петербурге вор сломал ногу при попытке украсть картину.