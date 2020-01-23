Мужчина, проходя рядом с картинами, выставленными на Невском проспекте, толкнул художника. Потом он схватил картину и убежал.
Но через несколько секунд вор упал. В результате мужчина получил травму.
На место ЧП прибыли врачи "скорой помощи" и сотрудники полиции. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и передали полиции.
Возбуждено уголовное дело по факту попытки кражи картины.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что картину Сальвадора Дали украли из галереи в Сан-Франциско за 30 секунд.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".