В Петербурге вор сломал ногу при попытке украсть картину

Мужчина, проходя рядом с картинами, выставленными на Невском проспекте, толкнул художника. Потом он схватил картину и убежал.

Но через несколько секунд вор упал. В результате мужчина получил травму.

Вор сломал ногу

На место ЧП прибыли врачи "скорой помощи" и сотрудники полиции. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и передали полиции.

Возбуждено уголовное дело по факту попытки кражи картины.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что картину Сальвадора Дали украли из галереи в Сан-Франциско за 30 секунд.