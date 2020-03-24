В Магадане женщина заступилась за мужа, который насиловал ее дочь

36-летнего жителя Магадана обвиняют в том, что он в течение девяти лет насиловал несовершеннолетнюю дочь своей жены.

"В период с 2010 по 2019 годы обвиняемый жил в Магадане вместе с женой и ее дочерью. В отношении ребенка он не раз совершал насильственные действия сексуального характера", — сообщили следователи.

В процессе расследования преступления мать девочки стала защищать мужа и просила дочь изменить свои показания. Для того чтобы защитить интересы пострадавшей, ее представителем был назначен один из родственников и сотрудник отдела опеки и попечительства.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело передано в суд.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отец убил четырехлетнюю дочку во время изнасилования.