В Москве продавщице магазина по ошибке перевели два миллиона

В одном из магазинов Москвы сотруднице магазина по ошибке перевели семизначную зарплату.

2 млн вместо 23 тысяч рублей

Огромный аванс заведующая секцией магазина молодежной одежды получила после первого месяца работы. Женщина должна была получить 23 тысячи, но бухгалтерия ошибочно перевела ей почти в 100 раз больше.

Ошибка была быстро обнаружена. Однако, получив шикарный аванс, заведующая сразу исчезла. Она больше не появилась в магазине, а на звонки не отвечала.

Администрация магазина вынуждена была обратиться в полицию. В настоящее время проводится проверка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в центре Москвы произошло дерзкое ограбление.