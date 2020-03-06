В одном из магазинов Москвы сотруднице магазина по ошибке перевели семизначную зарплату.
Огромный аванс заведующая секцией магазина молодежной одежды получила после первого месяца работы. Женщина должна была получить 23 тысячи, но бухгалтерия ошибочно перевела ей почти в 100 раз больше.
Ошибка была быстро обнаружена. Однако, получив шикарный аванс, заведующая сразу исчезла. Она больше не появилась в магазине, а на звонки не отвечала.
Администрация магазина вынуждена была обратиться в полицию. В настоящее время проводится проверка.
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