Актер культовых фильмов прошлых лет в Москве организовал банду мошенников, которые охотились за квартирами и деньгами умерших москвичей, сообщает пресс-служба МВД России.
"Оперативники установили, что злоумышленники, располагая базами данных абонентов одного из сотовых операторов, осуществляли неправомерный перевыпуск сим-карт. Затем под видом клиентов они заходили в банковские онлайн-приложения и присваивали находящиеся на счетах деньги. Только с одного счета, связанного с номером телефона, через мобильный банкинг было похищено около двух миллионов рублей. Организатором группы, как предполагают полицейские, являлся бывший актер, снявшийся в эпизодических ролях нескольких культовых фильмов прошлых лет", — сообщают правоохранители.
Всего задержано шестеро подозреваемых в рамках возбужденного уголовного дела. Предполагаемый лидер группы злоумышленников заблокировал дверь, которую пришлось взламывать. Пока сотрудники полиции пытались войти внутрь, фигурант начал избавляться от улик. Тем не менее в квартире обнаружены документы умерших граждан и другие вещдоки.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».