В Москве бандой мошенников руководил бывший актер культовых фильмов

Актер культовых фильмов прошлых лет в Москве организовал банду мошенников, которые охотились за квартирами и деньгами умерших москвичей, сообщает пресс-служба МВД России.

"Оперативники установили, что злоумышленники, располагая базами данных абонентов одного из сотовых операторов, осуществляли неправомерный перевыпуск сим-карт. Затем под видом клиентов они заходили в банковские онлайн-приложения и присваивали находящиеся на счетах деньги. Только с одного счета, связанного с номером телефона, через мобильный банкинг было похищено около двух миллионов рублей. Организатором группы, как предполагают полицейские, являлся бывший актер, снявшийся в эпизодических ролях нескольких культовых фильмов прошлых лет", — сообщают правоохранители.

Непростое задержание

Всего задержано шестеро подозреваемых в рамках возбужденного уголовного дела. Предполагаемый лидер группы злоумышленников заблокировал дверь, которую пришлось взламывать. Пока сотрудники полиции пытались войти внутрь, фигурант начал избавляться от улик. Тем не менее в квартире обнаружены документы умерших граждан и другие вещдоки.