Экономка Нетаньяху рассказала о домашней тирании его жены

Бывшая экономка семьи главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху рассказала о его жене-тиране.

Женщина приехала в Израиль из Франции и устроилась домработницей в официальную резиденцию Нетаньяху. За пять месяцев, которые она проработала в доме, она натерпелась боли — и моральной, и физической.

Бывшая экономка рассказала, что вела дневник, куда записывала все выходки супруги израильского премьера. Так, например, супруга Нетаньяху обвинила свою работницу в том, что она пытается расстроить семью.

"Чего ты хочешь? Чтобы я была как ты, разведенкой?" — сказала как-то раз жена политика.

Этим инцидентам, по словам экономки, был недоволен даже сам премьер.

Все ради политики?

И Израиле восприняли рассказ бывшей домработницы как политический демарш. В частности, в правящей партии "Ликуд" связали сюжет с домработницей Нетаньяху с выборами в Кнесет.