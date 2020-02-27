Бывшая экономка семьи главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху рассказала о его жене-тиране.
Женщина приехала в Израиль из Франции и устроилась домработницей в официальную резиденцию Нетаньяху. За пять месяцев, которые она проработала в доме, она натерпелась боли — и моральной, и физической.
Бывшая экономка рассказала, что вела дневник, куда записывала все выходки супруги израильского премьера. Так, например, супруга Нетаньяху обвинила свою работницу в том, что она пытается расстроить семью.
"Чего ты хочешь? Чтобы я была как ты, разведенкой?" — сказала как-то раз жена политика.
Этим инцидентам, по словам экономки, был недоволен даже сам премьер.
И Израиле восприняли рассказ бывшей домработницы как политический демарш. В частности, в правящей партии "Ликуд" связали сюжет с домработницей Нетаньяху с выборами в Кнесет.
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