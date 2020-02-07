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Пассажир рассказал о странностях полета переломившегося надвое самолета

Происшествия » Человеческий фактор » Катастрофы

Журналисты телеканала "Би-Би-Си" поговорили с некоторыми пассажирами переломившегося надвое самолета, который в среду, пятого февраля, совершил аварийную посадку в аэропорту имени Сабихи Гекчен.

"Что-то странное происходило с самого начала. Весь полет нас трясло. Скорость приземления была выше, чем обычно, и в процессе посадки прозвучало объявление "Вы можете включить свои мобильные телефоны, добро пожаловать в Стамбул", — рассказал мужчина.

После этого самолет начал качаться из стороны в сторону. Потом "подпрыгнул" и падал примерно 50 метров, как будто с холма. Финалом череды странностей стало его крушение. Пассажир также отметил, что во время падения самолет потерял топливо. Это было настолько серьезно, что спасатели, прибывшие на место аварийной посадки, заявили об опасности взрыва.

Напомним, в среду, пятого февраля, самолет компании Pegasus Airlines аварийно приземлился в аэропорту Сабихи Гекчен. Предварительная причина крушения — плохие погодные условия. В результате аварии погибли три человека, около 200 пострадали.

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