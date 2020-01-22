В Подмосковье муж и жена погибли в только что отремонтированной квартире.
"Супруги делали ремонт в своей квартире, расположенной в Коломне. Их нашли мертвыми на следующий день после переезда. На телах супругов не было обнаружено признаков насилия", - сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона.
Как пояснили эксперты, в ходе ремонта некоторые элементы газовой колонки, дымохода и вентиляции были изменены.
Данную версию отрабатывают в процессе расследования уголовного дела.
Ранее "Правда.Р" писала о том, что в Москве девочка получила разрыв печени и селезенки во время уборки.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.