Супругов нашли мертвыми на следующий день после ремонта в квартире

В Подмосковье муж и жена погибли в только что отремонтированной квартире.

"Супруги делали ремонт в своей квартире, расположенной в Коломне. Их нашли мертвыми на следующий день после переезда. На телах супругов не было обнаружено признаков насилия", - сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона.

Как пояснили эксперты, в ходе ремонта некоторые элементы газовой колонки, дымохода и вентиляции были изменены.

Супруги могли погибнуть от отравления газом

Данную версию отрабатывают в процессе расследования уголовного дела.

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