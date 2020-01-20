В Москве девочка получила разрыв печени и селезенки во время уборки

В Москве в одной из квартир на улице Донецкой в процессе уборки пострадала 16-летняя девочка. Сообщается, что подросток была дома одна и решила навести порядок. Через некоторое время ее госпитализировали.

Она протирала пыль и боковой частью туловища ударилась об угол стола. В результате девочка потеряла сознание. Ей вызвали "скорую помощь".

Медики выявили у подростка:

разрыв селезенки;

гемоперитонеумы;

мелкие разрывы печени.

Известно, что девочка живет в Москве с дядей, ее мать в настоящее время находится в Ростове-на-Дону.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что уборка в доме закончилась для китаянки гангреной.