В Москве в одной из квартир на улице Донецкой в процессе уборки пострадала 16-летняя девочка. Сообщается, что подросток была дома одна и решила навести порядок. Через некоторое время ее госпитализировали.
Она протирала пыль и боковой частью туловища ударилась об угол стола. В результате девочка потеряла сознание. Ей вызвали "скорую помощь".
Известно, что девочка живет в Москве с дядей, ее мать в настоящее время находится в Ростове-на-Дону.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что уборка в доме закончилась для китаянки гангреной.
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