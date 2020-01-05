Скончался Народный артист России Геннадий Пискунов

Пресс-служба Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац сообщила о смерти Народного артиста России Геннадия Пискунова. По информации театра, музыкант умер в больнице. Точную дату и время церемонии прощания сообщат позже.

По словам заведующей труппой театра Ольги Толоконниковой, Пискунов был "настоящей легендой театра". Также Толононникова подчеркнула, что все актеры и певцы театра старались равняться на Геннадия Пискунова.