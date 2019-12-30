Онкологическую пациентку подожгли во время операции в Румынии

Пациентка больницы скончалась после того, как её подожгли во время операции в Румынии.

22 декабря хирурги больницы "Флореска" в Бухаресте использовали спиртовое дезинфицирующее средство на 66-летней женщине перед операцией из-за рака поджелудочной железы.

Но затем они воспользовались электрическим скальпелем, который, соприкоснувшись со спиртом, поджег тело женщины на операционном столе.

Она получила ожоги до 40% тела и умерла в больнице через неделю.

Полиция начала расследование обстоятельств смерти женщины, сообщают местные СМИ.

Семья жертвы рассказала румынским СМИ, что их не информировали ни о "серьезности ситуации", ни о подробностях произошедшего — только то, что это был "несчастный случай".

"Мы узнали некоторые подробности из прессы, когда они транслировались по телевидению, — сказали они. — Мы не выдвигаем обвинений, мы просто хотим понять, что произошло".

Министр здравоохранения Виктор Косташ пообещал расследовать печальный инцидент. Он отметил, что инструкции запрещают использовать спирт при операциях с электрическим скальпелем.

В Румынии худший в ЕС бюджет здравоохранения из расчёта на одного гражданина. Страна имеет самый высокий уровень детской смертности на континенте, и правительство не строило никаких новых больниц в течение 30 лет, начиная с падения коммунизма.