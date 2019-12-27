В Петербурге жители дома №217 на проспекте Обуховской Обороны в течение месяца ощущали трупный запах из подвала. На их заявки и жалобы в управляющую компанию был получен ответ. что в подвале все в порядке. Но в пятницу, 27 декабря, из подвала дома извлекли труп человека.
Жильцы жаловались на жуткий запах с 4 декабря. УК уверяла петербуржцев, что проводила проверку.
Все это время жильцы были вынуждены вдыхать трупные пары. Труп забрали в морг. Специалистам предстоит установить личность человека и причины его смерти.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Мытищах найден скелет в спортивной сумке.
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