В Петербурге в подвале дома почти месяц пролежал труп

В Петербурге жители дома №217 на проспекте Обуховской Обороны в течение месяца ощущали трупный запах из подвала. На их заявки и жалобы в управляющую компанию был получен ответ. что в подвале все в порядке. Но в пятницу, 27 декабря, из подвала дома извлекли труп человека.

Жильцы жаловались на жуткий запах с 4 декабря. УК уверяла петербуржцев, что проводила проверку.

Все это время жильцы были вынуждены вдыхать трупные пары. Труп забрали в морг. Специалистам предстоит установить личность человека и причины его смерти.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Мытищах найден скелет в спортивной сумке.