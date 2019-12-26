В Подмосковье в спортивной сумке нашли скелет человека

В Мытищах 25 декабря в спортивной сумке обнаружили скелет человека. В настоящее время устанавливается личность погибшего. Но сообщается, что этот человек умер около года назад.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Они изучили место, где была обнаружена находка. Судмедэксперты устанавливают причины смерти.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что в Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова.