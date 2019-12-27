Сегодня ночью в Петербурге сотрудники полиции получили сообщение об угрозе взрывов в отделениях Сбербанка. Сообщение о "минировании" 200 отделений поступило в чат единого контактного центра Сбербанка.
Сотрудник банка сразу обратился в полицию. Сотрудники спецслужб проводили осмотр зданий Сбербанка до 06:00 часов.
Никакой взрывчатки обнаружено не было. Сотрудники полиции утверждают, что данное сообщение не связано с волной угроз взрыва, которая захлестнула Петербург в конце прошлого месяца. Сообщается, что, скорее всего, источником ложного сигнала был житель города.
Сотрудники полиции его ищут.
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