В петербургских отделениях Сбербанка всю ночь искали взрывчатку

Сегодня ночью в Петербурге сотрудники полиции получили сообщение об угрозе взрывов в отделениях Сбербанка. Сообщение о "минировании" 200 отделений поступило в чат единого контактного центра Сбербанка.

Сотрудник банка сразу обратился в полицию. Сотрудники спецслужб проводили осмотр зданий Сбербанка до 06:00 часов.

Никакой взрывчатки обнаружено не было. Сотрудники полиции утверждают, что данное сообщение не связано с волной угроз взрыва, которая захлестнула Петербург в конце прошлого месяца. Сообщается, что, скорее всего, источником ложного сигнала был житель города.

Сотрудники полиции его ищут.

Ранее "Правда.ру" писала о том, что ложные минирования привели за месяц к эвакуации полумиллиона москвичей.