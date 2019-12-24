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В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Происшествия

Истребитель Су-57 сегодня потерпел крушение в Хабаровском крае. Пилот успел катапультироваться.

Об этом сообщило региональное МЧС.

По данным к этому часу, новейший российский самолет, собранный на авиазаводе Комсомольска-на-Амуре выполнял испытательный полет над тайгой. Он рухнул примерно в 110 километрах от аэродрома Дземги — базы авиазавода. Катапультировавшегося пилота спасатели нашли и уже эвакуировали на вертолете.

По неподтвержденной пока информации истребитель во время полета проводил тестирование новейшей силовой установки.

Обстоятельства крушения сейчас выясняют специалисты. Однако, как отмечает портал avia. pro, авария "может стать серьёзной проблемой для начала серийного производства этих боевых машин", и вызвать "ещё больше сомнений у зарубежных покупателей".

Как уточняет издание, согласно ранее подписанному контракту, 80 истребителей Су-57 должны поступить на вооружение российских ВКС.

 

 

Темы су-57 самолет крушение истребитель хабаровский край комсомольск-на-амуре
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