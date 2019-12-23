Жительница США намеренно сбила девочку, приняв её за мексиканку

Женщина из Айовы заявила полиции, что намеренно сбила 14-летнюю девочку, потому что сочла её мексиканкой. Ей предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти.

Инцидент произошёл в пригороде города Клайв. Пострадавшая Наталия Миранда получила сотрясение мозга и сильные ушибы и находилась в больнице в течение двух дней. Франклин скрылась с места происшествия, но позже была задержана и дала признательные показания. Ей были предъявлены обвинения в покушении на убийство.

Как сообщила полиция, после происшествия женщина отправилась в магазин, где швырялась в продавца вещами и громко выкрикивала расистские оскорбления.

Ранее в воскресенье Доминго Гарсия, президент Лиги Объединенных латиноамериканских граждан, призвал к обвинению Франклина в преступлении на почве ненависти в нападении на Миранду. Джо Генри, региональный президент Лиги, поддержал его призыв и обратился к местным властям с заявлением, что проигнорировать расовую составляющую ситуации было бы недопустимо.

"Это даст зеленый свет любому, кто сделает такую ужасную вещь", — сказал Генри.

В итоге Франклин были предъявлены новые обвинения.

Однако некоторые юристы отметили, что к попытке убийства преступление на почве ненависти как отягчающее обстоятельство не применяется.