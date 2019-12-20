Школы инициации закрывают в Африке после смертей от обрезания

Власти ЮАР приостановили работу нескольких школ инициации, в которых в последние недели умерли мальчики, принимавшие участие в церемониях обрезания.

Обрезание является важной частью этнических и религиозных традиций Южной Африки. Уквалука, или "восхождение в горы", рассматривается как необходимая часть перехода от отрочества к зрелости некоторыми из крупнейших этнических групп страны, включая коса и ндебеле. Во время этого ритуала ежегодно десятки тысяч посвященных в возрасте от 15 до 17 лет проводят время в уединении в буше, где их учат, как быть достойными мужчинами. Обрезание мальчиков является частью традиции уквалука.

Однако этот ритуал не стопроцентно безопасен. Сотни мальчиков были доставлены в больницу в прошлом году, где они лечились от гнойных ран и обезвоживания. Некоторым потребовалась ампутация полового члена.

Тайный ритуал

Такие ритуалы массово происходят дважды в год — в июне и декабре. В это время подростки свободны от учёбы и могут подготовиться к переходу во взрослый статус, ведь церемонии, проходящие в особых школах инициации, занимают до месяца.

Что именно происходит там — тайна, которую посвящённым запрещено раскрывать. Женщинам запрещено даже приближаться к этим школам. Известно, что мальчиками там занимаются "ингчиби", традиционный хирург, и "икханката", традиционный медбрат. Хирург выполняет обрезание, в то время как медбрат заботится о лечении раны, а также о ежедневных потребностях инициируемого, включая пищу.

Многие африканцы полагают, что именно эта секретность стала препятствием для решения проблем и причиной критики того, что происходит, когда мальчики находятся вдали от дома.

Смертоносная традиция

Более 400 мальчиков умерли от неудачного обрезания в Южной Африке с 2012 года. Обезвоживание, недоедание и гнойные раны являются основными причинами таких смертей.

Тем не менее запретить традицию нельзя: это важная часть духовного опыта многих народов, а право заниматься своей культурой защищено Конституцией Южной Африки.

Но существует и более острая проблема, которую признают даже поборники традиций. Речь идёт о росте числа официально не зарегистрированных, основанных на коммерции школ инициации. Эти школы находятся на подъеме, потому что инициация стала прибыльным занятием (что противоречит духу традиции). Правительство оплачивает визиты медиков, наблюдающих за состоянием мальчиков в легальных школах, но неофициальные не контролирует никто.

Многие из тех, кто умер, посещали школы инициации, которые не были зарегистрированы властями. В июне более 100 мальчиков были спасены из незарегистрированных школ в Восточно-Капской провинции.