Стрелок с Лубянки нейтрализован спецслужбами

Неизвестный, открывший огонь из автомата на улице Большая Лубянка вечером четверга, был нейтрализован.

Об этом заявил Центр общественных связей ФСБ. Личность нападавшего в настоящий момент устанавливается. Ранее появившаяся в СМИ информация о том, что стрелков было трое, пока официально не подтверждена.

Сообщается, что в стрельбе пострадали люди. Есть ли среди них убитые (ранее СМИ утверждали, что погибло от одного до четырёх силовиков), неизвестно.

Движение по Большой Лубянке перекрыто, выход со станции метро "Лубянка" ограничен. Пешеходов полиция также эвакуирует из окрестностей Лубянской площади.