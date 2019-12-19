СМИ сообщают о перестрелке у здания ФСБ в Москве

На Кузнецком мосту в Москве, вблизи приёмной ФСБ, произошла перестрелка. Свидетели сообщают об автоматных очередях.

Неизвестный стрелок, как сообщается, открыл огонь на Кузнецком мосту, а затем двинулся к Большой Лубянке, продолжая стрельбу. По другой информации, стрельба началась на площади Воровского. Возможно, речь идёт о нескольких злоумышленниках. Как минимум один из нападавших, предположительно, вооружён автоматом Калашникова.

Правоохранители укрылись от огня за полицейской машиной. По данным СМИ, два представителя силовых структур получили ранения. Есть также неподтверждённая информация о том, что трое сотрудников ФСБ были убиты.

Людей в близлежащих домах просят не покидать здания, пешеходов полиция разворачивает на подходе к Лубянке. Введён план "Сирена".

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