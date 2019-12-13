Один человек погиб при пожаре на "Адмирале Кузнецове"

Один из военнослужащих авианосного крейсера "Адмирал Кузнецов" погиб 12 декабря при тушении пожара на нём. Ещё один офицер числится пропавшим.

Об обнаружении тела контрактника в одном из горевших помещений корабля сообщила пресс-служба Северного флота. Пропавший офицер занимался эвакуацией рабочих из зоны возгорания, его судьба остаётся неизвестной.

Ранее "Правда.Ру" публиковала официальный список из десяти военнослужащих, обратившихся за медицинской помощью после пожара на крейсере.

Причины пожара

В связи с возгоранием на "Адмирале Кузнецове" возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета. Речь идёт о несоблюдении правил безопасности при проведении ремонтных работ.

Как сообщалось ранее, вероятной причиной пожара могло стать присутствие легко воспламеняемых материалов вблизи места сварки. О том, что возгорание на авианосце произошло в ходе огневых работ, сообщили сразу.

Напомним, пожар на проходящем длительный ремонт авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" начался утром в четверг, площадь возгорания достигала 600 квадратных метров.