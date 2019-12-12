Обнародован список пострадавших от пожара на крейсере

Стали известны имена десяти военнослужащих, госпитализированных из-за отравления дымом на горящем авианосце "Адмирал Кузнецов":

Боровков С. Чанаев И. Беляев И. Меженцев Н. Заварзин В. Брюшинин М. Барковский Д. Афанасьев Р. Толмачев Р. Марянин П.

Ранее источники в Северном флоте и администрации Мурманской области сообщили, что медицинская помощь потребовалась десяти людям. Девять из них в состоянии средней степени тяжести, ещё один в тяжёлом. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

СМИ сообщают о 12 пострадавших на "Адмирале Кузнецове", а также речь идёт о трёх пропавших без вести людях. Эта информация пока не подтверждена официально.

Из-за чего начался пожар на авианосце

Пожар на авианесущем крейсере, проходящем длительный ремонт, начался утром четверга, напоминает "Правда.Ру". Предположительно трагедия произошла из-за того, что легко воспламеняемые материалы не убрали при проведении сварочных работ. Огонь на корабле всё ещё не потушен, хотя, по официальным данным, очаг возгорания локализован.