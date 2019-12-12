Крейсер "Адмирал Кузнецов" загорелся во время ремонта

На ремонтируемом атомном крейсере "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание. Огонь, возникший в энергоотсеке корабля, охватил уже 120 квадратных метров.

Центр судового ремонта "Звёздочка", где проходят работы на крейсере, подтвердил сообщения о пожаре.

"В настоящий момент пожарные занимаются ликвидацией этого возгорания", — сообщается в пресс-релизе.

Ранее в СМИ появлялась информация о как минимум одном пострадавшем от огня, официально она не подтверждена. В "Звёздочке" сообщили об эвакуации всех сотрудников, проводивших работы на "Адмирале Кузнецове".

Что горит на атомном крейсере

Пожар продолжается уже около часа. По предварительным сообщениям, возгорание возникло в ходе огневых работ, а сейчас пламя поддерживает дизельное топливо, оставшееся в одном из отсеков.

Тушением пламени занимается ГУ МЧС по Мурманской области при поддержке Специального управления ФПС №48, которое обычно обеспечивает безопасность Североморска. Пока не сообщалось о локализации пожара.

Недавно "Правда.Ру" сообщала о том, что атомному крейсеру потребуется дополнительный, ранее не учтённый ремонт, но на срок ввода корабля в эксплуатацию это не повлияет. Неизвестно, как скажется на сроках проведения ремонта пожар.