В колонии Новосибирска заключенные объявили голодовку

В ИТК №8 Новосибирска массовую голодовку объявили заключенные. Поводом стало избиение спецназовцем одного из них.

Об этом со ссылкой на правозащитников сообщает сегодня ИА "Тайга.инфо".

Как следует из материала издания, 130 человек в колонии отказались от еды в знак протеста против "систематических избиений контингента" сотрудниками спецподразделения ФСИН "Корсар".

Как рассказал журналистам Максим Амбурцев, адвокат заключенного Ивова Александра, его подзащитного до потери сознания избили спецназовцы после того, как на вопрос: боится ли он "корсаровцев", мужчина ответил, что "никогда не боялся таких, как они".

"То есть, не грубил, не хамил, не нападал, а просто спокойно ответил", — цитирует слова правозащитника "Тайга.инфо".

Адвокат помог пострадавшему заключенному составить заявление об избиении после того, как Ивов попытался совершить суицид. Сейчас заключенный Ивов с "многочисленными телесными повреждениями и сотрясением мозга" находится в больнице.

Делу, как подтвердили в организации по защите и страхованию заключенных Gulagu. net, дан ход. Ведется следствие.

Что произошло в ИТК после избиения Ивова

Когда об этом стало известно в колонии, ее сотрудник Борис Яблочко спровоцировал конфликт с заключенными и с помощью тревожной кнопки вызвал 15 бойцов спецназа. Которые "от души проучили зэков".

Сейчас Следственный комитет в колонии проводит проверку. Заключенные объявили голодовку после того, как в управлении ФСИН по Новосибирской области заявили, что в ИТК нарушений прав заключенных нет.

Кстати, ситуация с избиением заключенных в ИТК не нова. Аналогичные случаи с завидной регулярностью становятся достоянием общественности. Например, как рассказывала "Правда.ру", летом скандал прогремел в колонии в Ярославле. Подробности читайте в материале на сайте.