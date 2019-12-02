Квартиру популярного YouTube-блогера обнесли грабители

PewDiePie (Феликс Чельберг) стал жертвой ограбления. Шведская суперзвезда YouTube лишилась большей части предметов роскоши.

О случившемся рассказал жена блогера, Марция Чельберг, также очень популярная в соцсетях. В своём Instagram она выложила в формате Истории запись, где рассказала, что дом супружеской четы был ограблен, и "90% её ценных вещей" унесли. В частности, речь идёт о драгоценностях и объектах коллекционирования.

Феликс пока не делал никаких заявлений по этому поводу.

Неясно, знали ли грабители, в чей дом проникают. Однако ранее Чельберг уже не раз просил фанатов, целенаправленно вычислявших его адрес, оставить его и его семью в покое и не разглашать их персональную информацию.

До апреля 2019 года PewDiePie был официально самым популярным YouTube-блогером, в настоящее время у его канала свыше 100 миллионов подписчиков. Деятельность в соцсетях приносит ему миллионы долларов.