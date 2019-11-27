Девять кадетов пострадали в ДТП в Иркутской области

В ДТП на трассе "Сибирь" пострадали девять кадетов и их воспитатель. Несчастье произошло близ посёлка Тельма в Иркутской области.

Автобус, перевозивший воспитанников Усольского кадетского корпуса, столкнулся с автомобилем "тойота" около 16:00 по местному времени (11 часов по Москве).

В результате пострадали 9 из 17 кадетов и один из сопровождавших их воспитателей, а также водитель автомобиля. Они доставлены в больницу для оказания помощи.

ГИБДД уже работает над освобождением трассы от перегородившего её автобуса.