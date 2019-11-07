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Источник Правда.Ру

В Оренбургской области женщину насмерть засыпало семечками

Происшествия print

58-летняя жительница Оренбургской области скончалась после того, как ее засыпало семечками подсолнечника. 

Согласно предварительной информации, в процессе выполнения работ по сушке семян подсолнечника работница участка АО "Саринский элеватор"  упала в металлический короб. Короб был заполнен семенами подсолнечника. Она попала в воронку, по которой подавались семена для просушки. В результате механической асфикции от закрытия дыхательной путей женщина скончалась.

СК выясняет все детали происшествия. Проводится проверка.

Фото: pixabay.com

Темы семечки женщина подсолнечник оренбургская область
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