В Оренбургской области женщину насмерть засыпало семечками

58-летняя жительница Оренбургской области скончалась после того, как ее засыпало семечками подсолнечника.

Согласно предварительной информации, в процессе выполнения работ по сушке семян подсолнечника работница участка АО "Саринский элеватор" упала в металлический короб. Короб был заполнен семенами подсолнечника. Она попала в воронку, по которой подавались семена для просушки. В результате механической асфикции от закрытия дыхательной путей женщина скончалась.

СК выясняет все детали происшествия. Проводится проверка.

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