Самолет "Аэрофлота" экстренно сел из-за пистолета на борту

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в болгарский Бургас, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону. Причиной стал пистолет, который один из пассажиров пронес с собой на борт, забыв сдать в багаж.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому округу.

"Перед полетом пассажир забыл сдать травматический пистолет, и уже на борту он сообщил об этом бортпроводнице. Она доложила капитану, который принял решение сесть в Ростове до выяснения обстоятельств", — говорится в сообщении.

Сразу после приземления забывчивого мужчину доставили в дежурную часть, пистолет изъяли на хранение. По факту случившегося в отношении пассажира был составлен протокол об административном правонарушении, несмотря на то, что у мужчины есть лицензия на право использования оружия.

В аэропорту Шереметьево, откуда вылетел лайнер, проводится внутренняя служебная проверка по факту пропуска на борт самолета "Аэрофлота" пассажира с пистолетом. Об этом рассказала директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.

По ее словам, уже усилен контроль за работой инспекторов досмотра, проведены дополнительные инструктажи по соблюдению технологии и стандартов досмотра с сотрудниками, участвующими в обеспечении безопасности.

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