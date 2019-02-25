Бортпроводник назвал кодовые слова о ЧП в самолете

Абсолютно все члены пассажирских самолетов осведомлены о специальном наборе слов, что применяется при внештатных чрезвычайных ситуациях.

Об этом в интервью британскому изданию The Sun рассказал бортпроводник из Великобритании.

Примечательно, рассказывает мужчина, что фразы, которые применяются членами экипажа при внештатных чрезвычайных ситуациях, для пассажиров звучат обыкновенно и скучно. Все для того, объясняет британский бортпроводник, чтобы не посеять панику на борту.

Так, например, рассказывает бортпроводник авторам материала в The Sun, при попытке угона воздушного судна члены экипажа используют код "7500". Обычная фраза "Mayday" же — что в переводе с английского означает "Первый день мая" — используется для обозначения какого-либо чрезвычайного происшествия, имевшего место быть на борту самолета.

О подобных хитростях рассказали и представители российских авиакомпаний. Так, например, делятся они, если по громкой связи к пилоту обращаются по имени-отчеству, то на борту все хорошо. Но если к пилоту обращаются "товарищ командир", то это значит, что на борту произошел какой-либо инцидент. А если же бортпроводники обращаются к пилоту "господин капитан", то это обозначает, что самолет захвачен.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский космонавт в интервью средствам массовой информации рассказал о сумме своих командировочных на Международную космическую станцию. Так, отметим, отечественные астронавты получают за сутки, проведенные в космосе, порядка 25 тысяч рублей.

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