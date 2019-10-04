В Забайкалье из-за угрозы жителям убили третьего за неделю медведя

В ночь с четверга на пятницу в селе Кука Читинского района застрелили медведя.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края.

Согласно предоставленной информации, зверь угрожал местным жителям — вламывался в жилые дома и убивал собак.

В пресс-службе Минприроды Забайкальского края отметили, что застреленный в ночь с четверга на пятницу медведь стал третьим зверем, убитым за эту неделю из-за угрозы жителям региона.