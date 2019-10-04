В ночь с четверга на пятницу в селе Кука Читинского района застрелили медведя.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края.
Согласно предоставленной информации, зверь угрожал местным жителям — вламывался в жилые дома и убивал собак.
В пресс-службе Минприроды Забайкальского края отметили, что застреленный в ночь с четверга на пятницу медведь стал третьим зверем, убитым за эту неделю из-за угрозы жителям региона.
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