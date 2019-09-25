На западе Подмосковья обнаружены несколько пакетов со взрывчаткой

На западе Подмосковья у магистрального газопровода обнаружено несколько пакетов, которые, согласно предварительной информации, содержат взрывчатку.

Об этом, ссылаясь на информированный источник, сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что пакеты были обнаружены возле поселка Малые Вяземы Одинцовского района Московской области. Внутри пакетов — взрывчатка на основе аммиачной селитры.

Напомним, что аммиачную селитру — или нитрат аммония — используют также как азотное удобрение.

Территорию вблизи подозрительных предметов оцепили, сообщает "Интерфакс". На место вызваны саперы.

Официального подтверждения находки пока нет, отмечает информационно агентство.

Ранее сообщалось, что житель деревни Коряково в Костромской области нашел в своем дворе пять настоящих боевых гранат.

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