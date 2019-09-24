60-летняя начальник почты в Забайкалье подозревается в растрате 1,5 млн

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника сельского почтового отделения в Могойтуйском районе в Забайкалье. Женщина подозревается в растрате почти 1,5 миллионов рублей, полученных от продажи товаров, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции поступило заявление о выявленной недостаче денежных средств. Сотрудниками была проведена соответствующая проверка.
"Установлено, что к хищению причастна 60-летняя начальник отделения, которая не вносила в кассу денежные средства, вырученные от продажи товаров, реализуемых в отделении почтовой связи. За два года женщина присвоила один 1 млн 465 тыс. руб. Похищенными средствами она погашала имеющиеся у нее кредиты и использовала на другие личные цели", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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