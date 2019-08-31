В США матч двух школьных футбольных команд завершился стрельбой

В американском городке Мобил, штат Алабама, в результате перестрелки погибли два человека, еще по меньшей мере десять ранены.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Конфликт произошел вчера, 30 августа, сразу же после матча школьных футбольных команд. Все пострадавшие — подростки в возрасте от 15 до 18 лет.

Пять пострадавших, сообщает The Sun, находятся в критическом состоянии.

Полицейские задержали двоих подозреваемых.