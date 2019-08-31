В американском городке Мобил, штат Алабама, в результате перестрелки погибли два человека, еще по меньшей мере десять ранены.
Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
Конфликт произошел вчера, 30 августа, сразу же после матча школьных футбольных команд. Все пострадавшие — подростки в возрасте от 15 до 18 лет.
Пять пострадавших, сообщает The Sun, находятся в критическом состоянии.
Полицейские задержали двоих подозреваемых.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.