Неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях

В Москве группа неизвестных ворвалась в "Театр.doc" и сорвала спектакль "Выйти из шкафа", посвященный проблемам геев.

Режиссер Анастасия Патлай рассказала "Интерфаксу", что возле здания стоял человек с плакатом, обвиняющим театр "во всех смертных грехах". Ворвавшиеся в него люди кричали и оскорбляли актеров и зрителей.

Режиссер написала заявление в полицию и заявила, что не намерена из-за таких выходок отказываться от показа спектакля, который идет с возрастным ограничением 18+.

Спектакль, кстати, после приостановки из-за потасовки был продолжен.