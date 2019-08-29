В Москве группа неизвестных ворвалась в "Театр.doc" и сорвала спектакль "Выйти из шкафа", посвященный проблемам геев.
Режиссер Анастасия Патлай рассказала "Интерфаксу", что возле здания стоял человек с плакатом, обвиняющим театр "во всех смертных грехах". Ворвавшиеся в него люди кричали и оскорбляли актеров и зрителей.
Режиссер написала заявление в полицию и заявила, что не намерена из-за таких выходок отказываться от показа спектакля, который идет с возрастным ограничением 18+.
Спектакль, кстати, после приостановки из-за потасовки был продолжен.
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