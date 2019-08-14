В НАТО пояснили сближение своего истребителя с самолетом Шойгу

Самолет Североатлантического альянса F-18 подлетел к самолету министра обороны России Сергея Шойгу для идентификации. Так ситуацию прокомментировали в военном блоке.

Представители НАТО утверждают, что самолет главнокомандующего российской армией пролетал "близко к территории союзников", однако военно-воздушные силы НАТО не располагали информацией о пассажирах на борту.