Пьяная жительница Ижевска сорвалась с 13-го этажа и разбилась после того, как попыталась перелезть с балкона чужой квартиры на балкон своей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
По предварительной информации, 35-летняя женщина выпивала у соседей, а затем решила попасть к себе домой необычным путем: перелезть через балкон. Однако она сорвалась и погибла.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. После нее будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи опрашивают очевидцев трагедии.
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