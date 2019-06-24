Два немецких истребителя Eurofighter потерпели крушение в Германии.
Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Истребители упали в регионе Мекленбург-Передняя Померания, неподалеку от города Мальхов, передает немецкое издание Focus Online. На месте крушения возник пожар.
Сообщается также, что пилоты военных самолетов успели катапультироваться.
Один из пилотов найден живым, поиски второго в данный момент продолжаются.
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