Монах Троице-Сергиевой лавры в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом собрата

Священнослужитель Троице-Сергиевой лавры напал на своего собрата с ножом.



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Об этом сообщил глава пресс-службы крупнейшего мужского монастыря РПЦ иеромонах Федор.

Священнослужитель, ударивший ножом другого монаха, находился в состоянии алкогольного опьянения, указал иеромонах.

В данный момент пострадавший находится под присмотром врачей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту случившегося стражами правопорядка было возбуждено уголовное дело.